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عملية إخلاء مطار ألماتي بعد الاستيلاء عليه من قبل المحتجين

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شوهد مسافرون في مطار ألماتي الدولي الكازاخستاني وهم يسيرون قرب الطائرات على المدرج خلال عملية الإخلاء بعد الإستيلاء عليه من قبل المحتجين.

المصدر: رابتلي

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