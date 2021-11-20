بالفيديو.. مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية
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انفصلت اليوم السبت مركبة "سيغنس" التابعة لشركة "نورثروب غرومان" عن محطة الفضاء الدولية، لتحترق في الغلاف الجوي للأرض منتصف الشهر المقبل.
يذكر أن مركبة الشحن Cygnus وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ12 من أغسطس الماضي بعد مهمة إطلاق رقم 16 لشركة "نورثروب غرومان" إلى المحطة الفضائية.
المصدر: أ.ب.
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