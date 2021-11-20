 
مباشر

بالفيديو.. مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs5z

انفصلت اليوم السبت مركبة "سيغنس" التابعة لشركة "نورثروب غرومان" عن محطة الفضاء الدولية، لتحترق في الغلاف الجوي للأرض منتصف الشهر المقبل.

إقرأ المزيد
الإعلان عن موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية
الإعلان عن موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية

يذكر أن مركبة الشحن Cygnus وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ12 من أغسطس الماضي بعد مهمة إطلاق رقم 16 لشركة "نورثروب غرومان" إلى المحطة الفضائية.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا