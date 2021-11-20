بالفيديو.. مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية

انفصلت اليوم السبت مركبة "سيغنس" التابعة لشركة "نورثروب غرومان" عن محطة الفضاء الدولية، لتحترق في الغلاف الجوي للأرض منتصف الشهر المقبل.

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يذكر أن مركبة الشحن Cygnus وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ12 من أغسطس الماضي بعد مهمة إطلاق رقم 16 لشركة "نورثروب غرومان" إلى المحطة الفضائية.

المصدر: أ.ب.