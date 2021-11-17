الإعلان عن موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة الشحن Cygnus ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية الشهر الجاري.

وقال بيان صادر عن الوكالة "المركبة الفضائية الأمريكية غير المأهولة Cygnus التي طورتها Northrop Grumman ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في 20 نوفمبر الجاري، بتمام الساعة 11:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:00 بتوقيت موسكو)، وسيتم التحكم بعملية انفصال المركبة عن المحطة من الأرض، كما سيشرف عليها من المحطة رائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير".

وأشار البيان إلى أن المركبة وبعد انفصالها عن المحطة ستبقى مدة في الفضاء، وبمساعدة المستشعرات الخاصة المزودة بها ستقوم بتسجيل معلومات حول طبقات الحماية الحرارية لهيكلها، وإرسال تلك البيانات إلى الأرض، وفي 15 ديسمبر المقبل ستعمل محركات المركبة لتقودها نحو الغلاف الأرضي حيث ستحترق مع حمولتها.

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وكانت هذه المركبة قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في 12 أغسطس الفائت، وحملت إلى المحطة حينها طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم مواد تحاكي تربة القمر لدراسة إمكانية استعمالها في عمليات البناء في الفضاء مستقبلا، كما حملت أيضا جهازا لتنقية هواء المحطة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، ومعدات للتجارب العلمية، ومؤنا لرواد المحطة.

المصدر: فيستي