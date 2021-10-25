تركيا.. لحظة سقوط اثنين من رياضيي القفز بالمظلات في البحر بعد اصطدامهما في الجو

اصطدم اثنان من رياضيين القفز بالمظلات في الجو وسقطا في البحر خلال مهرجان للألعاب الجوية في بلدة أولودينير في تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إحدى الضحيتين، مواطنة أوكرانية تدعى ماريا بروتسليوك وتبلغ من العمر 28 عاما، وأن لسانها تعرض لإصابات نتيجة السقوط، وهي ترقد مع الضحية الثانية في المستشفى الآن، بعد أن تمكن رجال الإنقاذ من تقدين المساعدة لهما بشرعة.

المصدر: SHOT