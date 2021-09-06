مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق

أظهرت مشاهد مصورة من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني التي يشهدها السجن بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق.

واستقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية حافلات مخصصة لنقل الأسرى من السجن المذكور إلى سجون أخرى خلال الساعات المقبلة خوفا من وجود أنفاق أخرى.

المصدر: RT