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مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق

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أظهرت مشاهد مصورة من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني التي يشهدها السجن بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق.

واستقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية حافلات مخصصة لنقل الأسرى من السجن المذكور إلى سجون أخرى خلال الساعات المقبلة خوفا من وجود أنفاق أخرى.

المصدر: RT

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