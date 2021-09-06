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فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي عبر نفق (فيديو+صور)

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فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن
Reuters
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أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 6 أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، فجر اليوم الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في الشرطة، أن من بين السجناء الفارين 5 من حركة "الجهاد الإسلامي" وآخر من حركة "فتح".

وتم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

ونشرت مواقع إعلام عبرية صورا للنفق الذي قالت إنهم حفروه وتمكنوا من خلاله من الفرار، وصورا لهويات الأشخاص الستة الفارين.

فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن
فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن
فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن

المصدر: RT 

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