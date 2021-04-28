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الأمير ويليام وزوجته كيت يقودان جرارا زراعيا

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قام الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كمبريدج، بقيادة جرار بالتناوب أثناء زيارتهما المزرعة في مقاطعة دورهام البريطانية يوم الثلاثاء.

وقام الزوجان الملكيان بجولة في المزرعة تفقدا فيها قطعان الماشية والأبقار والحملان الصغيرة، كما التقيا بإحدى أسر المزارعين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث الثانية وقبل يومين من الاحتفال بعيد زواجهما العاشر في 29 أبريل.

المصدر: وكالات

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