كوشنير يزور قاعدة جوية في الإمارات

زار الوفد الأمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي يوم الثلاثاء.

وخلال الزيارة أطلع الوفد الأمريكي على آليات العمل والتنسيق العملياتي والمعلوماتي بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات ذات العلاقة بمحاربة الإرهاب والتطرف.

كما قام الوفد بزيارة مركز العمليات المشترك للقاعدة والاستماع لايجاز من فريق العمل عن الإمكانات النوعية المتطورة والمتوفرة بالمركز والتي تعد نموذجاً فريدا من نوعه بالمنطقة.

المصدر: وام