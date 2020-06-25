 
مباشر

شاهد لحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيراينة طهران

فيديوهات

شاهد لحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيراينة طهران
/ Youtube Screenshot
شاهد لحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيراينة طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6iu

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فجر يوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيراينة طهران.

إقرأ المزيد
الدفاع الإيرانية: لا خسائر بشرية بانفجار موقع الغاز شرقي طهران
الدفاع الإيرانية: لا خسائر بشرية بانفجار موقع الغاز شرقي طهران

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران.

وصرح داود عبدي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، بأن الانفجار وقع في خزان للغاز في منطقة بارشين شرق طهران، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة على الحريق من دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن السلطات تعمل على التحري حول سبب الانفجار.

من جانبها قالت وكالة "نور نيوز" المقربة من "الحرس الثوري" إنه لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث ناتج عن انفجار في مخزن للغاز الصناعي قرب أحد مراكز وزارة الدفاع.

المصدر: RT + وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا