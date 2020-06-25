شاهد لحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيراينة طهران

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فجر يوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيراينة طهران.

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وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران.

وصرح داود عبدي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، بأن الانفجار وقع في خزان للغاز في منطقة بارشين شرق طهران، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة على الحريق من دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن السلطات تعمل على التحري حول سبب الانفجار.

من جانبها قالت وكالة "نور نيوز" المقربة من "الحرس الثوري" إنه لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث ناتج عن انفجار في مخزن للغاز الصناعي قرب أحد مراكز وزارة الدفاع.

المصدر: RT + وكالات