شاهد.. مدينة روما التي لم ترها من قبل

تظهر لقطات صورت من العاصمة الإيطالية روما التي تدرج في قائمة أجمل المدن السياحية وأكثر المدن جذبا للسياح في العالم، الشوارع والمعالم التاريخية خالية من الناس

وذلك بعد تطبيق الحجر الصحي وإغلاق المدينة مع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، عن نيته تمديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومته في عموم أراضي البلاد لردع تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد انقضاء مدة سريانها قريبا.

المصدر: وكالات