مراحل تطور طائرات ميغ السوفيتية الروسية

يصادف 8 ديسمبر الذكرى الـ80 لتأسيس شركة " ميغ" السوفيتية الروسية.

أسس في 8 ديسمبر عام 1939 مكتب"ميكويان وغوريفيتش" للتصاميم وذلك على أساس مصنع الطائرات الأول في موسكو.

وصمم المكتب خلال 80 عاما ما يزيد عن 400 نموذج من الطائرات السوفيتية والروسية، بما في ذلك أول طائرة نفاثة فوق الصوتية "ميغ -19" وأكثر المقاتلات شيوعا في العالم "ميغ – 21"، ومقاتلات الاعتراض للدفاع الجوي "ميغ – 23"، ميغ – 25"، ميغ – 21" ومقاتلة "ميغ – 29" الخفيفة وأخيرا مقاتلة "ميغ – 35" الخفيفة متعددة المهام من الجيل الرابع ++.

وأنتجت في مصانع شركة "ميغ " 55000 طائرة صدر الكثير منها إلى 55 دولة.