صيد العقارب من أجل الحياة

تعيش تلك العائلة المكسيكية على صيد وبيع العقارب لمختبرات العلوم منذ أكثر من 50 عاما.

تشرح العائلة، خلال زيارتها لمستنقع مدينة "ساليسكو" المكسيكية، كيفية اصطياد العقارب. يبدأ الصيادون عملهم أثناء موسم الأمطار الذي يستمر من منتصف يوليو وحتى نهاية أغسطس، حيث يسهّل المطر عملية اصطياد العقارب التي تختبئ تحت الأشجار والحجارة.

بعد تجميع العقارب، توضع في حجرة التجميد بالثلاجة، وبعد تجميدها تتم إزالة الذيل والغدد. وتتقاضى الأسرة ما بين 0.16-0.21 دولار أمريكي للغدة الواحدة، وتستخدم تلك الغدد في إنتاج مصل مضاد للعقرب، وتستخدم أيضا في علاج السرطان. حيث تحتاج المختبرات ما بين 15-30 ألف غدة سنويا.

على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها صيد العقارب، إلا أن الأسرة المكسيكية تأمل في أن تظل تلك الحرفة قائمة لسنوات طويلة قادمة.

المصدر: RT