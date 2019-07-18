إطلاقات صاروخية للنسخة "القطبية الشمالية" من منظومة "تور" الروسية للدفاع الجوي

استخدمت قوات الأسطول الشمالي الروسي لأول مرة، منظومات "تور-إم2دي تي" الصاروخية التكتيكية للدفاع الجوي لتنفيذ مهام تدريبية قتالية في مناطق القطب الشمالي بأرخبيل نوفايا زيمليا.

وحسب بيان للأسطول الشمالي، فإنه جرى التدريب في ظروف الطقس الصعبة على استهداف أهداف جوية مرئية ومخفية وراء الغيوم تحلق على ارتفاعات متفاوتة.

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ومن المهام الأساسية لمنظومة "تور-إم2د.ت."، المصممة خصيصا من أجل استخدامها في ظروف انخفاض حرارة الجو إلى 50 درجة تحت الصفر، حماية المنشآت الإدارية والاقتصادية والعسكرية من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، والقنابل الوجهة، إضافة إلى ضربات من الطائرات والمروحيات، بما في ذلك تلك المعتمدة على تقنية التخفي.

وتستطيع منظومة "تور-إم2د.ت." إصابة أهداف على بعد كيلومتر حتى 16 كيلومترا وارتفاعات تتراوح ما بين 10 أمتار و109 كيلومترات، وتحلق بسرعة أقصاها 1000 متر في الثانية.

المصدر: الأسطول الشمالي الروسي