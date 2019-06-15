فيديو.. تدريب على إطلاق صواريخ "تور" المضادة للجو جنوبي روسيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدريبات للأسطول الشمالي الروسي بمشاركة منظومات "تور" الصاروخية المضادة للجو.

وأوردت الوزارة أن الصواريخ التي تم إطلاقها من المنصات المتنقلة في مقاطعة أسترخان (جنوب روسيا)، أصابت أهدافا طائرة سريعة المناورة.

وشاركت في التدريبات النسخة "القطبية الشمالية" من منظومة "تور" ("تور إم2 دي تي") المصممة خصيصا من أجل استخدامها في ظروف انخفاض حرارة الجو إلى 50 درجة تحت الصفر.

ومن ميزات هذه المنظومة أيضا قدرتها على تدمير صواريخ وطائرات العدو بعد ثوان معدودة من اكتشافها.

المصدر: RT