إعلامي مصري: تركيا أعلنت الحرب على مصر

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على تصريح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب.

ورفض بلاده اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، مؤكدًا أن هذا التصريح بمثابة إعلان مبدئي بالحرب على مصر.

وأشار "أديب" خلال برنامجه "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الثلاثاء، إلى أن التحرك المصري السريع في إنهاء ترسيم الحدود مع قبرص وبدء إنتاج الغاز من البحر المتوسط في حقل ظهر خلال عامين ساهم في عدم الدخول في المنازعات مع الأتراك.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن شراء القطع البحرية والميسترال يؤكد أن الدولة المصرية كانت تنظر للمستقبل وتتوقع مثل هذه التصرفات التركية.

المصدر: "صحف مصرية"