انخفاض معدل المواليد في روسيا

نشرت دائرة الإحصاءات الحكومية الروسية "روستات" تقريرا يبين انخفاض معدل المواليد في البلاد بنسبة 10.9% في عام 2017 مقارنة بـ 2016.

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وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض معدل الوفيات في البلاد بنسبة 3.9%، للفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2017.

كما شهد عام 2017 ولادة 1.6899 مليون طفل، أي أقل بـ 203.4 ألف ولادة من العام السابق. وفي العام نفسه، بلغ عدد الوفيات 1.8243 مليون، بانخفاض مقداره 63.9 ألف شخص مقارنة بالعام 2016.

وبلغ عدد الزيجات المسجلة 1.0497 مليون، بزيادة قدرها 9.63 ألف عن إحصائية عام 2016. كما ارتفع عدد حالات الطلاق بمقدار 3.1 ألف مقارنة بعام 2016 الذي سجلت فيه 608.3 ألف حالة طلاق.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو