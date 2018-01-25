طاجيكستان..عقوبة جنائية للخيانة الزوجية!
dpa-Bernd von Jutrczenka
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تدرس السلطات المختصة في طاجيكستان سن قانون يفرض عقوبات جنائية على مرتكبي الخيانة الزوجية.
وأعلن المدعي العام لجمهورية طاجيكستان خبر مناقشة تشريع العقوبة الجنائية في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك طاجيكستان للأنباء.
وأشار أحد الصحفيين المحليين إلى أن فرض عقوبة جنائية في البلاد على مرتكبي الخيانات الزوجية، سيساهم في الحد من الظاهرة الاجتماعية السيئة التي تسببت في الآونة الأخيرة بانتشار جرائم متعددة أخطرها القتل.
المصدر: نوفستي
خالد ظليطو
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