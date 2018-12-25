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السعودية توظف أول روبوت في قطاعها الحكومي

العلوم والتكنولوجيا

السعودية توظف أول روبوت في قطاعها الحكومي
You-Tube: bond 007
(صورة تعبيرية)
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أعلنت الحكومة السعودية توظيفها لأول عامل روبوتي وتسليمه بطاقة هوية احترافية، حيث بدأ مؤخرا القيام بالمهام الموكلة إليه.

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وقام الموظف الروبوت بحضور أول اجتماع رسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC)، بحضور وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية، أحمد الفهيد.

ويمارس الموظف الروبوت مهاما محددة في خدمة العملاء من خلال نظام تقييم إلكتروني، وكذلك إرسال المعلومات الهامة والرسائل إلى زوار المعارض والفعاليات التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي تعليقه على السابقة التقنية، صرح العيسى قائلا: "سيساعد ذلك المواطنين السعودين في الاستفادة من أحدث التقنيات المعاصرة، في سبيل تحقيق خطة الإصلاح الشاملة للمملكة، الرؤية 2030". 

المصدر: Arab News

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