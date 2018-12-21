شركة روسية تبتكر رادارات درونات لاستطلاع الممر البحري الشمالي

ابتكر الخبراء في شركة "الأنظمة المعلوماتية" منظومة رادار متعددة المهام، قد تنصب في الطائرات من دون طيار بغية استطلاع الممر البحري الشمالي.

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وقال ناطق باسم الشركة إن المنظومة تعمل في مجالات موجات "R" و"X"، وأضاف أن المنظومة يمكن تكييفها على أنواع مختلفة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، وذلك لصغر أبعادها واستهلاكها المحدود للطاقة.

ونقل المكتب الصحفي للشركة عن مديرها العام، ماكسيم كوزيوك، قوله إن المنظومة يمكن أن تنصب في طائرة النقل "إيل-18" ومروحية "مي-8" والطائرات من دون طيار من طراز "أوريون" و"ألتيوس"، وكذلك في الدرونات فائقة الخفة.

ويتوقع أن تنفذ منظومة الرادار مهام الاستطلاع السريع لمنطقة القطب الشمالي والممر البحري الشمالي، حيث بوسع الرادار رصد واكتشاف المنشآت الثابتة مثل الموانئ البحرية والنهرية، ومحطات السكك الحديد والمطارات، وكذلك الأهداف المتحركة مثل الناقلات والسفن ومنصات النفط العائمة وغيرها.

المصدر: تاس