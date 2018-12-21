 
مباشر

شركة روسية تبتكر رادارات درونات لاستطلاع الممر البحري الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية تبتكر رادارات درونات لاستطلاع الممر البحري الشمالي
Sputniknews.com
درونات في القطب الشمالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7xi

ابتكر الخبراء في شركة "الأنظمة المعلوماتية" منظومة رادار متعددة المهام، قد تنصب في الطائرات من دون طيار بغية استطلاع الممر البحري الشمالي.

إقرأ المزيد
روسيا تحيي مشروعا استراتيجيا سيحفز الشحن عبر الممر الشمالي
روسيا تحيي مشروعا استراتيجيا سيحفز الشحن عبر الممر الشمالي

وقال ناطق باسم الشركة إن المنظومة تعمل في مجالات موجات "R" و"X"، وأضاف أن المنظومة يمكن تكييفها على أنواع مختلفة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، وذلك لصغر أبعادها واستهلاكها المحدود للطاقة.

ونقل المكتب الصحفي للشركة عن مديرها العام، ماكسيم كوزيوك، قوله إن المنظومة يمكن أن تنصب في طائرة النقل "إيل-18" ومروحية "مي-8" والطائرات من دون طيار من طراز "أوريون" و"ألتيوس"، وكذلك في الدرونات فائقة الخفة.

ويتوقع أن تنفذ منظومة الرادار مهام الاستطلاع السريع لمنطقة القطب الشمالي والممر البحري الشمالي، حيث بوسع الرادار رصد واكتشاف المنشآت الثابتة مثل الموانئ البحرية والنهرية، ومحطات السكك الحديد والمطارات، وكذلك الأهداف المتحركة مثل الناقلات والسفن ومنصات النفط العائمة وغيرها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. حصاد قياسي لموسم اليوسفي في أبخازيا الروسية