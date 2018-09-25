محرك "إم إس-21" الروسية ينجح في أصعب الاختبارات

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن المحركات محلية الصنع، المخصصة لطائرات "إم إس-21" الحديثة، نجحت في اختبارات تحمل جديدة لأصعب الظروف المناخية.

وذكر موقع "Aviaport" أن المسؤولين عن تصميم المحركات المتطورة لطائرات "إم إس-21" الروسية، أخضعوا محركات "PD-21R" لاختبارات تحمل ظروف البرودة الشديدة، واجتازت المحركات تلك الاختبارات بكفاءة عالية، وأظهرت قدراتها الممتازة على تحمل مختلف الظروف.

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وطور معمل "بريمورسك" محركات "PD-21R" التي صممت خصيصا لتعمل على طائرات "إم إس-21" المدنية الروسية الحديثة، وعدد من الطائرات كـ "TU-214" و"IL-96-300".

أما طائرات "إم إس-21" التي تطورها روسيا حاليا، فتعتبر من أكثر طائرات النقل المدني تطورا في العالم، وينتظر أن تبدأ روسيا بتوريدها لعدد من شركات الطيران حول العالم مع حلول 2010.

المصدر: لايف. رو