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روسيا: دمشق تتفاوض معنا لتأهيل مطاراتها ومينائها وشراء طائرات "إم إس-21"

أخبار العالم العربي

روسيا: دمشق تتفاوض معنا لتأهيل مطاراتها ومينائها وشراء طائرات
Sputnik
طائرة ركاب روسية من طراز "إم إس-21"
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أعلنت موسكو أن السلطات السورية بدأت مفاوضات مع روسيا حول شراء دفعة من طائرات ركاب من طراز "إم إس-21"، وبشأن المشاركة الروسية في إعادة إعمار المطارات وميناء بسوريا.

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وقال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "يهتم السوريون بمساعدتنا في تحديث أسطول طائراتهم، وقد انطلقت المفاوضات حول شراء طائرات روسية من طراز إم إس-21".

وأشار كينشاك إلى أنه "تجري كذلك محادثات حول مسألة التعاون العملي والدقيق في مجال إعادة إعمار المطارات السورية".

وأضاف كينشاك: "كما تجري دراسة عميقة لمشروع خاص بإعادة إعمار أحد الموانئ السورية التجارية، وهو حاليا قيد التنسيق العملي".

وتابع السفير الروسي: "أعتقد أننا سننجز قريبا اللمسات الأخيرة لمخطط المشروع، وسنبدأ بتنفيذه".

وشدد الدبلوماسي على أن إمكانيات التعاون بين الاتحاد الروسي والجمهورية العربية السورية "غير محدودة عمليا".

المصدر: وكالات روسية

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