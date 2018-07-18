السفير الروسي لدى دمشق: التوقعات بتغيير السلطة في سوريا قريبا غير واقعية

أكد السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر كينشاك، أن التوقعات بتغيير السلطة في سوريا خلال فترة قريبة غير واقعية.

وقال كينشاك، في مقابلة مع قناة "روسيا-24"، اليوم الأربعاء: "حتى هذه اللحظة تربط الدول الغربية، للأسف، تقديم أي نوع من المساعدة لسوريا بما يسمى بالانتقال السياسي، وتقصد بذلك تغيير النظام في دمشق، لكنني أعتقد أن التوقع بأن شيئا ما سيتغير في دمشق خلال وقت قريب غير واقعي".

وأضاف السفير الروسي لدى دمشق، في إشارة إلى القوات السورية الحكومية: "إنهم ينتصرون في هذه الحرب".

وتابع كينشاك: "لهذا السبب يجب (على الدول الغربية) تغيير النهج، وفي هذا السياق هناك مؤشرات تبعث على الأمل، ولذلك ربما يمكن التفاؤل بالمستقبل والتوقع بتوصلنا إلى فهم مشترك".

ولفت كينشاك إلى أن إعادة إعمار سوريا تتطلب مساعدة خارجية، مشددا على أن "روسيا والولايات المتحدة قادرتان على فعل الكثير في هذا المجال، حال توصلهما إلى اتفاق".

يتبع...