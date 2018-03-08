كيف يعيش البعوض الإفريقي سنوات طويلة دون ماء؟

اكتشف علماء من روسيا واليابان السبب الحيوي الذي يبقي البعوض الإفريقي على قيد الحياة رغم عدم استخدامه للمياه لسنوات عدة.

ولاحظ العلماء أن بعوض " Polypedilum vanderplanki "، يجفف جسده للبقاء على قيد الحياة في سنوات الجفاف التي تشحّ فيها المياه. ويقوم البعوض بهذه العملية الحيوية، بفضل بروتين خاص (بروتين يؤدي دور مقاومة الإجهاد في خلايا كائنات حية أخرى)، يبقيه جافّا لفترات طويلة.

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وتنتقل يرقات بعوض " Polypedilum vanderplanki "، في البرك الجافة إلى حالة " anhydrobiosis " (الوضع الذي يجف فيه جسد البعوضة وتتوقف فيه جميع العمليات البيوكيميائية والفيزيولوجية)، التي تسمح لها في البقاء على قيد الحياة في فترة الجفاف.

ولتدخل اليرقة إلى حالة " anhydrobiosis "، تقوم بتحويل الماء في جسدها إلى "Disaccharide" (سكر ثنائي) لتبقى مقاومة لجميع الظروف الصعبة لعدة سنوات، ولتحيا من بعدها لدى توفر الماء.

ويفترض العلماء أن تساعد هذه الظاهرة في فهم آلية تجفيف الخلايا البشرية والحيوانية ومن ثم إعادتها إلى الحياة.

المصدر: تاس

خالد ظليطو