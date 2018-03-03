فنان يستعيد النحل بطريقة فريدة (فيديو)

حذر كثير من علماء الأحياء من مشكلة تناقص أعداد النحل في العالم، التي تؤثر على الدورة الحيوية للوسط النباتي والحيواني في أغلب بقاع الأرض.

وسجّل انخفاض أعداد النحل في العالم نسبا كبيرة لم يشهدها مربو النحل من قبل، ففي الولايات المتحدة وحدها انخفض عدد هذه الحشرات النافعة ما بين عامي 2014 و2015 بنسبة 42%.

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وفي مبادرة فردية للفت انتباه البشر إلى هذه الكارثة الحيوية، ابتكر الفنان الأسترالي مايكل كاندي زهورا اصطناعية محملة بالرحيق وغبار الطلع، ووزعها بين الزهور الموجودة في الطبيعة، لتجذب النحل وتقوم بدور المحرض الإيجابي لتكاثرها.

وصنع كاندي آلية مبسطة تجعل النحل يقترب من هذه الزهرات الاصطناعية المزودة بالرحيق المصنوع من الماء والسكر وغبار الطلع، الذي جلبه من خلايا النحل المتبقية في المنطقة.

ويتوقع الفنان الأسترالي أن تساهم طريقته هذه، بتنشيط حركة النحل وتكاثره عبر توزيع هذه الأزهار الصناعية بين زهور البساتين التي كانت تتغذى عليها أسراب صانعات العسل.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو