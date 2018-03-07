روسيا والصين بصدد تصميم حاسوب كمي فائق القدرة

تنوي مؤسسة البحوث الواعدة وشركة "رقمنة الاقتصاد" الروسيتان توظيف مبلغ قدره 900 مليون روبل (نحو 15 مليون دولار) بغية تصميم حاسوب كمي فائق القدرة على مدى الأعوام الـ5 القادمة.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن مدير مختبر البحوث الرقمية في مؤسسة البحوث الواعدة الروسية (سيرغي غاربوك) إنه سيتم استحداث خوارزميات جديدة وإيجاد حلول رياضية ستستخدم في الحاسوب الكمي ليكون قادرا على نمذجة القوة العقلية للإنسان والتوزيع الأمثل للتيارات اللوجستية والتنبؤ في الطقس وغيرها من المهام المعقدة.

وأضاف العالم الروسي أن مؤسسة البحوث الواعدة الروسية ومصرف "فنيش أيكونوم بنك" الروسي جامعة موسكو الحكومية وشركة رقمنة الاقتصاد" الروسية كانت قد وقعت في 15 فبراير على هامش منتدى "سوتسي – 2018" الاستثماري اتفاقية تصميم وتصنيع الحاسوب الكمي الروسي بقوة 50 كوبيتا.

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يذكر أن تصميم الحاسوب الكمي بصفته جمعا بين علم المعلومات وفيزياء الكم هو أكثر المواضيع العلمية أهمية وتقدما في الأعوام الأخيرة حيث يبحث العلماء عن خوارزميات لا يمكن تطبيقها في الحواسيب الكلاسيكية.

أما الكوبيت بصفته وحدة للمعلومات في الحاسوب الكمي فيمكون أن يكون على هيئتي "صفر" و"واحد" في وقت واحد، الأمر الذي يسمح بتسريع عملية الحساب إلى حد بعيد مقارنة بالحواسيب الكلاسيكية حيث تستخدم وحدة "بيت" التي قد تكون على هيئة "صفر" أو على هيئة "واحد".

وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تصنيع حاسوب كمي ستزيد سرعته بمقدار 24 ألف مرة عن سرعة كل مثيلاته الحالية المعروفة. وفي هذا السياق أعلن عالم الفيزياء والعضو في الأكاديمية الصينية (بان جان واي) أن عصر هيمنة الكم الذي كانت البشرية تسعى إلى تحقيقه على مدى 20 عاما يمكن أن يحل بعد 5 أعوام.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف