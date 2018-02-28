روسيا تختتم تصميم مدفع ليزر مضاد للأقمار الاصطناعية

استخدمت روسيا تصاميم قد تم إعدادها عند تصنيع طائرة " آ-60" السوفيتية المزودة بأسلحة الليزر واختتمت العمل على تصميم منظومة ليزر جوية حديثة مضادة للأقمار الاصطناعية.

وقال مصدر لوكالة "إنترفكس" الروسية إن تطوير الطائرة المذكورة في الاتحاد السوفيتي وروسيا سمح باتخاذ خطوة جديدة على طريق تصميم طائرة جديدة مبدئيًا ومزودة بسلاح الليزر.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع ستتخذ قرارًا بهذا الشأن وأضاف أن المقصود بالأمر ليس تطوير طائرة "إل – 76 أم دي" السوفيتية الصنع وتزويدها بسلاح الليزر بل تصميم طائرة جديدة.

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هذا وكانت شركة "أماس – أنتاي" الروسية قد أعلنت عام 2016 أنها بصدد تصميم منظومة ليزر مخصصة لإسقاط أهداف جوية وفضائية من متن الطائرة.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي سبق له أن قدم تصاميم بهذا الشأن حيث تم نصب مختبر تجريبي على متن طائرة " "إل – 76 أم دي" الحاملة لسلاح الليزر. وتم تعليق تلك التجربة عام 2011 قبل أن تستأنف عام 2012.

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وكانت صحيفة " The Washington Free Beacon " الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصدر لها في استخبارات " J-2 " في يناير الماضي بأن روسيا والصين ستمتلكان بحلول عام 2020 تكنولوجيات تدمير الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف