ليزر "فتاك" للبحرية الأمريكية بحلول 2020
ذكرت مصادر مطلعة في الشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي قد يتسلم أسلحة ليزرية متطورة عام 2020.
وتفيد المصادر بأن "وزارة الدفاع الأمريكية تعد حاليا لمشروع واسع النطاق ستتسلم فيه البحرية أسلحة ليزيرية متطورة".
وتقدر قيمة الصفقة التي ستبرمها وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة "Lockheed Martin" لإنتاج هذه الأسلحة بـ 150 مليون دولار، حيث تعمل الأخيرة على تطوير مدافع ليزرية خاصة بقوة 30 كيلوواط، قادرة على تدمير مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية، ابتداء من الطائرات المسيرة وانتهاء بالصواريخ المجنحة.
ومن المفترض أن تجرى التجارب النهائية على تلك المدافع أوائل 2020، وفي حال نجاحها في الاختبارات الأرضية، من المفترض أن تنصب على العديد من أنواع السفن الحربية الأمريكية كطرادات "Arleigh Burke" والسفن الشبحية الحربية من نوع "Zumwalt" المزودة بتقنيات "ستيلز" للتخفي عن الرادارات.
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر