العلماء يؤكدون وجود علاقة بين الصبر والذكاء

تمكن العلماء من إثبات وجود علاقة بين الصبر وضبط النفس ومستوى الذكاء لدى البشر والقرود.

أجرى علماء جامعة جورجيا تجارب جديدة على قرود الشمبانزي أثبتت نتائجها وجود علاقة بين الصبر وضبط النفس ومستوى الذكاء. بحسب Current Biology.

خلال التجربة، عرض عالم النفس مايكل بيران وعالم فيزيولوجيا الأعصاب ويليام هوبكنز على عدد من الشمبانزي اختيار طبق واحد من اثنين وضعت في أحدهما 4 ثمرات من العنب، وفي الآخر وضعت ثمرة توت واحدة ثم بعد 3 و 10 و 20 ثانية، أضيفت ثمرات أخرى حتى بلغ عددها 12 ثمرة.

صرف الباحثان 120 أو 180 أو 300 ثانية على 40 تجربة. أخذ الباحثان بالاعتبار ليس فقط عدد المرات التي اختار القرود المكافأة الكبيرة ولكن بتأخر، بل وأيضا درجة صبر القرود: حيث لم تتمكن جميعها من الصبر لحين الانتهاء من وضع 12 ثمرة عنب في الطبق.

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وقد بينت نتيجة للدراسة، وجود علاقة واضحة بين مستوى الذكاء لدى القرود، الذي تم قياسه مسبقا بمساعدة العامل g والنسبة التي اختار فيها الشمبانزي 12 ثمرة عنب.

ويذكر أن تجارب مماثلة أجريت في ستينيات القرن الماضي على أطفال أعمارهم 4-6 سنوات، تضمنت تخييرهم بين تناول قطعة بسكويت وحلوى فورا، أو الانتظار 15 دقيقة للحصول على ضعف الكمية. بعد مضي 30 سنة اتضح للعلماء بأن الأطفال الذين اختاروا الانتظار 15 دقيقة حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم مقارنة بالذين لم يصبروا.

يقول مايكل بيران، تسمح لنا نتائج التجربة أن نؤكد بأن تأثير قوة الإرادة على العقل له أساس تطوري.

المصدر:رامبلر

كامل توما