علامات غير متوقعة تدل على الذكاء الفائق

قد يكون أداؤك في الامتحانات جيدا، وقد تتحدث أكثر من لغة واحدة، إلا أن هذه العلامات قد لا تكون دليلا واضحا على أنك أذكى من الآخرين.

ووجد الخبراء أنه بعيدا عن العوامل الوراثية، فإن الخبرات الشخصية التي يكتسبها الفرد بالإضافة إلى عوامل أخرى، تخلق دليلا قويا وواضحا على أنك تمتلك معدل ذكاء يفوق المتوسط، وفي ما يلي أبرز العلامة التي يقول الخبراء والدراسات إنها تدل على امتلاك أصحابها معدلات ذكاء خارقة، وفقا لتقرير أجرته قناة "AsapSCIENCE" على يوتيوب:

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1- الطول:

من الواضح أن لطول القامة مزايا عديدة، حيث أشارت دراسة أجريت عام 2009، إلى أن الأطفال ذوي القامات الطويلة كثيرا ما يحصلون على علامات جيدة في الاختبارات، وأظهرت دراسة أخرى أن معدل ذكاء طوال القامة من الجنسين عال في الغالب.

2- الشقيق الأكبر:

وجدت دراسة أجريت في عام 2007 على 250 ألف شخص من أفراد الجيش النرويجي، أن المواليد البكر لديهم أعلى معدل ذكاء، وهذا الأمر لا يتعلق بالوراثة وإنما بإيلاء الآباء والأمهات المزيد من الاهتمام لمولودهم الأول مقارنة بأشقائهم الأصغر سنا.

3- الرضاعة الطبيعية:

قدمت دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" في عام 2015 نتائج تدل على أن الأطفال الذين حظوا برضاعة طبيعية خلال الأشهر الـ12 الأولى من حياتهم، كان لديهم معدل ذكاء أعلى وحققوا الكثير من أهدافهم خلال حياتهم.

4- "ليلة البومة":

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بالأنشطة الليلية مثل العمل في الليل، هم أكثر كفاءة وذكاء لأن الليل يوفر محيطا فريدا ويجعلهم أكثر استعدادا للوصول إلى أهدافهم، وهذه العلامة لا علاقة لها بالوراثة بل هي علامة فريدة من نوعها يكتسبها الشخص من تجاربه الفردية.

5- الشعور بالقلق:

إن الشعور بالقلق أو الاكتئاب ليس أمرا جيدا في الواقع، إلا أن دراسة كشفت عن علاقة إيجابية تربط هذا الشعور بالذكاء. ففي عام 2014، وجد الخبراء أن إظهار مستوى عال من الذكاء اللفظي كان مرتبطا بالقلق.

6- أحلام اليقظة:

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أثبت الخبراء أن أحلام اليقظة دليل على الكفاءة العالية للدماغ، وهي بذلك تعتبر إحدى علامات الذكاء الخارق وفقا لدراسة أجريت عام 2017.

7- استخدام اليد اليسرى:

أثبتت دراسات عدة أن الأعسر غالبا ما يتمتع بالعبقرية، ويكون خلاقا ومبدعا.

8- المهارات الموسيقية:

إذا كنت قادرا على العزف على آلة واحدة على الأقل، فتلك علامة مؤكدة على أنك شخص موهوب وذكي.

9- عدم التدخين:

وجدت أبحاث أجريت في عام 2009 على مجموعة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما من المدخنين، وجدت أن معدل ذكائهم أقل ممن لم يدخنوا.

10- الضحك على الأمور السلبية:

إذا كنت تستمتع بالضحك على سوء حظ الآخرين أو النكات المتعلقة بالموت، وغير ذلك من المواقف القاتمة في الحياة، فإنك تمتلك مستوى عال من الذكاء، بحسب خبراء علم النفس.

المصدر: إندي 100

فادية سنداسني