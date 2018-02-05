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علماء يكشفون العلاقة بين الهواتف النقالة ومرض السرطان

الصحة

علماء يكشفون العلاقة بين الهواتف النقالة ومرض السرطان
ZUMAPRESS.com-© Alberto Pezzali
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أجرى علماء من الولايات المتحدة الأمريكية تجربة على مجموعة من الفئران، تبين دور الإشعاعات في الإصابة بمرض السرطان.

وعرّض علماء البرنامج الوطني لآثار السموم في وزارة الصحة الأمريكية مجموعة من فئران وجرذان التجارب لإشعاعات راديوية، تصل قدرتها من 1.5 إلى 6 واط لكل كيلوغرام من كتلة الجرذان، وبقدرة 2.5 إلى 10 واط لكل كيلوغرام من كتلة الفئران، لمدة 9 ساعات في اليوم، وامتدت التجربة لمدة عامين.

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ولاحظ العلماء ظهور أورام سرطانية لدى ذكور الجرذان فقط في الأنسجة المحيطة بأعصاب القلب. ولم يلاحظوا أي أثر سلبي للإشعاعات على الفئران من الجنسين أو على إناث الجرذان.

وقال جون بوتشير أحد معدي الدراسة، إن "نتائج تجاربنا على القوارض لا يجب أن تنسحب على البشر، ومن المبكر جدا الحديث عن تأثير الإشعاعات الراديوية للهواتف النقالة قبل استكمال الدراسة".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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