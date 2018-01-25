قريبا.. آيفونك طبيبك !

طرحت شركة آبل ميزة جديدة في هواتف آيفون تتيح تخزين السجلات الطبية كنوع جديد من البيانات الشخصية.

وتقدم ميزة السجلات الصحية، وهي جزء من التطبيق الصحي الحالي، إمكانية تخزين معلومات متباينة من سجلات المستخدمين الطبية، بما في ذلك التاريخ الصحي وسجلات الحساسية وقوائم الأدوية والوصفات الطبية، وفقا لإعلان آبل.

وتقول الشركة إن الميزة الجديدة تهدف إلى زيادة سرعة الوصول إلى البيانات الطبية، كما هو الحال مع المعلومات المالية والشخصية.

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وبالفعل، وافق عدد من مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك Johns Hopkins Medicine وCedars-Sinai، على المشاركة في النسخة التجريبية من البرنامج.

وباستخدام السجلات الصحية، ستُنقل المعلومات إلكترونيا من مقدمي الخدمات الصحية المشاركين إلى هواتف المرضى. ومن خلال تطبيق الصحة المتاح على هواتف آيفون، يمكن للمستخدمين الاطلاع على البيانات الصحية الخاصة بهم، وتلقي الإشعارات عند تحديث التطبيق.

وسيتم تشفير جميع البيانات المخزنة في التطبيق، وفقا لإعلان آبل. كما تؤكد هذه الميزة الجديدة قيام الشركة بتوسيع استثمارها في عالم الصحة.

المصدر: تايم

ديمة حنا