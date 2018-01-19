آبل تمنح المستخدمين حق إيقاف ميزة إبطاء الهواتف

تقدم شركة آبل ميزة للمستخدمين تتيح لهم إيقاف عملية إبطاء أجهزتهم القديمة، وفقا للرئيس التنفيذي، تيم كوك.

وقال كوك، قدمت آبل خيارا للمستخدمين بإيقاف تلك الميزة، وتشغيل الهاتف بالأداء الكامل. والمقصود من التغيير، هو إعطاء الناس المزيد من القدرة على التحكم بكيفية عمل هواتفهم.

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ويهدف تحديث IOS إلى السماح لمستخدمي آيفون برؤية "صحة" البطارية، بحيث يعرفون ما إذا كان "الاختناق" الحاصل في الأداء أمر واقع.

وفي مقابلة أجراها كوك مع شبكة "ABC News"، قال: "سنخبر المستخدم بأننا نخفض الأداء قليلا، بمقدار معين، حتى لا تكون هناك إعادة تشغيل غير متوقعة. وإذا لم يرغب بذلك، فيمكن إيقاف الميزة ونحن لا نوصي بهذا الأمر الآن".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل أيضا، كان يمكن للشركة أن تكون أكثر وضوحا حول كيفية عمل التكنولوجيا، بعد اعترافها الشهر الماضي بأنها تستخدم ميزة تعالج مشكلة تدهور البطارية.

وفي الشهر الماضي، أثارت الشركة جدلا كبيرا بعد أن صرحت بأنها تقوم بإبطاء عمل بعض النماذج القديمة من آيفون، عندما تبدأ بطارياتها في التحلل. وكان المقصود من هذه الميزة وقف عملية إغلاق الهواتف عشوائيا، ما أثار غضب المستخدمين، الذين قالوا إنها وسيلة تتبعها آبل لإجبارهم على شراء النماذج الحديثة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا