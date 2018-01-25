من صنّع الزجاج الملون أولا؟

فك خبراء الآثار لغز البحث عن أصل الزجاج الملون الموجود في الحليّ الإفريقية القديمة.

وعثر علماء الأنثروبولوجيا من جامعة رايس الأمريكية على حليّ من الزجاج المزخرف، في أيغبو أولوكون جنوبي غرب نيجيريا، المكان الذي اشتهر سكانه بصناعة الزجاج منذ مئات السنين.

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واكتشف العلماء خلال الحفريات أكثر من 12 ألف قطعة زجاجية وبضعة كيلوغرامات من حطام الزجاج المهّشم. ولم يجد الباحثون، بعد تحليل 52 قطعة من الزجاج، أي وجه شبه في تركيبته مع أي زجاج آخر في العالم.

ونفت هذه الدراسة كل الفرضيات السابقة التي تحدثت عن استقدام هذا الزجاج من منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

كما أكد التحليل على وجود نوعين من الزجاج (باختلاف نسب الجير والألومينا) صنّعا في هذه المنطقة منذ 1100- 1500 عام، قبل أن يغزوها الأوروبيون.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو