غرفة نوم الملك فاروق المسروقة معروضة للبيع في أمريكا!

تلقى النائب العام المصري بلاغا يطالب بالتحقيق في حادثة سرقة غرفة نوم الملك فاروق المختفية منذ عام 2013، والتي عرضها مؤخرا متجر أمريكي للبيع.

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وأشار البلاغ إلى أن بعض المواقع الإخبارية تناولت عرض أحد مواقع الإنترنت الأمريكية لمتجر تحف في الولايات المتحدة الأمريكية، طرح غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار.

يذكر أن الغرفة كانت موجودة داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان بالجيزة، واكتشفت سرقتها عام 2013 واستبدالها بغرفة نوم أخرى من محلات بيع الأثاث المحلية.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين في سرقة غرفة النوم وتهريبها خارج البلاد، ومخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية لاسترداد غرفة النوم المسروقة وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث والآثار.

المصدر: الأهرام

خالد ظليطو