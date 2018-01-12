ميزة صحية جديدة لحمية المتوسط

اكتشف الأطباء على مدى السنوات القليلة الماضية العديد من الميزات الصحية الإيجابية لحمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية.

ونشرت مجلة " the American Geriatrics Society " دراسة لأطباء بريطانيين اكتشفوا أدلة مقنعة جدا لفوائد تناول طعام البحر الأبيض المتوسط التي تقلل بشكل كبير من أعراض أمراض هشاشة العظام لدى كبار السن.

ZUMAPRESS.com-Nano Calvo

وتقول الطبيبة كيت والترز رئيسة الفريق العلمي في كلية الطب التابعة لجامعة لندن إن "استخدام عدد كبير من أطباق أغذية البحر المتوسط يساعد على حماية عظام كبار السن ويقيها من الكسور ومن الإصابة بمرض هشاشة العظام الذي يصيب نسبة كبيرة منهم".

وكان الأطباء قد ركزوا في السنوات القليلة الماضية على الفوائد الكبيرة للنظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط التي تفسر أسباب ارتفاع أعداد المعمرين في إيطاليا وغيرها من البلدان التي تقع في جنوب أوروبا.

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وعلى سبيل المثال، وجد العلماء قبل عامين أن استهلاك كميات كبيرة من الفواكه والخضار وزيت الزيتون وغيرها من مكونات المطبخ المتوسطي، خفّض بشكل ملحوظ من احتمال الإصابة بسرطاني الرحم والثدي لدى النساء. وقبل عام فقط، وجد الأطباء أيضا أن هذا النظام الغذائي يقلل بشكل ملحوظ من احتمال الإصابة بالأزمات القلبية والبدانة.

وقام فريق الطبيبة والترز بدراسة تحليلية لحوالي 6000 من المتطوعين، أعمارهم 60 عاما وأكثر، ممن يتناولون الأطباق الغذائية المتوسطية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والصين، فلاحظوا أن هذا النظام الغذائي لم يقلل فقط من احتمال الإصابات بـأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية فحسب، بل قلل من الإصابات بالكسور والأمراض الأخرى الذي يتعرض لها كبار السن بنسبة 40% ممن يتبعون أنظمة غذائية أخرى.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو