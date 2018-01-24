شويغو: دول عديدة تطمح لشراء الأسلحة الروسية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العديد من دول العالم تطمح لشراء الأسلحة الروسية المتطورة.

وخلال زيارته الحالية لبعض دول شرق آسيا، أكد الوزير أن "المحادثات مع الدول المعنية بشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية جارية على قدم وساق".

وأضاف شويغو قائلا: "يدور الحديث بالدرجة الأولى عن الطائرات الحربية وأسلحة القوات البرية وقوات العمليات الخاصة، وبالطبع منظومات الدفاع الجوي الروسية، وخاصة إس-400 وإس-300".

وأشار الوزير إلى أن "روسيا مستعدة لمشاركة هذه البلدان الخبرات والمهارات العسكرية في استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والتي اكتسبتها في معركتها لمحاربة الإرهاب على الأراضي السورية".

يذكر أن منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي قادرة على رصد واعتراض مختلف الأهداف الجوية كالصواريخ المجنحة والطائرات الحربية والطائرات المسيرة الصغيرة والكبيرة والصواريخ البالستية، حتى على ارتفاعات منخفضة، متفوقة بذلك على مثيلاتها الأجنبية كمنظومة باتريوت الأمريكية وغيرها.

إقرأ المزيد

ومن أهم المواصفات الفنية والتكتيكية للمنظومة:

- رصد الأهداف على مسافات كبيرة تصل إلى 600 كلم.

- الارتفاع الأقصى للهدف 27 كم.

- تدمير الهدف على ارتفاعات منخفضة تصل إلى 10 أمتار.

- قدرتها على إصابة الأهداف الفرط صوتية التي تصل سرعتها إلى 4800 كلم/ ساعة.

- القدرة على رصد 36 هدفا في الوقت نفسه.

- القدرة على تدمير الأهداف والصواريخ البالستية عن بعد يتراوح من 5 إلى 60 كم.

- السرعة في النشر: يمكن نشر المنظومة من عدة بطاريات مجهزة بالصواريخ مع الرادارات الخاصة بها في غضون 5 دقائق فقط.

- القدرة العالية على محاربة تشويش أجهزة العدو للحرب الإلكترونية.

- القدرة على التعرف على مختلف أنواع الأهداف الجوية.

المصدر: وكالات

يفغيني دياكونوف

أسعد ضاهر