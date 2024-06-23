روسيا تطور زوارق عسكرية سريعة مجهزة براجمات صواريخ

أعلن مصنع "بيلا" الروسي لبناء السفن أنه يعمل على مشروع تطوير زوارق عسكرية سريعة مجهزة براجمات للصواريخ.

وعلى هامش فعاليات معرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري قال رئيس قسم التصميم في المصنع، يوري دانكين:"قام الخبراء في مصنعنا بالتعاون مع الخبراء من شركة سبلاف الروسية بتطوير آليات ستسمح بتجهيز زوارق Raptor 2.0 بمنظومات لإطلاق الصواريخ، وهذه الأسلحة ستزيد القدرات القتالية للزوارق.

وأضاف:"استعرضنا مشروعا تفصيليا لتطوير زوارق Raptor الجديدة، ونحن جاهزون لمرحلة الإنتاج التسلسلي لها، وتلقينا طلبا من وزارة الدفاع الروسية لتصنيعها. من الناحية الفنية سيكون زورق Raptor 2.0 هجوميا سريعا، يتمتع بخصائص قتالية عالية، وأطول بمتر ونصف تقريبا من زوارق Raptor السابقة، وسيجهز بزوج من المحركات تمكنه من الحركة بسرعة تزيد عن 50 عقدة، وسيتم تجهيزه بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، تضم رشاشا من نوع Kord من عيار 12.7 ملم، ورشاشين من عيار 7.62 ملم، وستجهز بأنظمة ليزرية للكشف عن الأهداف وأنظمة التشويش المعادية".

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وتطور روسيا زوارق Raptor منذ عدة سنوات في إطار المشروع الحكومي رقم 03160 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، لتكون متعددة المهام ومخصصة لخفر السواحل، كما يمكن لهذه الزوارق القيام بمهمات المراقبة والحراسة والإنقاذ، ودعم السفن والمركبات البحرية.

تعقد فعاليات معرض "IMDS-2024" في مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت بالقرب من بطرسبورغ، في الفترة ما بين 19 و23 يونيو الجاري.

المصدر: سلاح روسيا