مصر تستعرض فكرة إنتاج الكهرباء من مياه الصرف الصحي

استعرض مجلس الوزراء المصري مقالا على موقع "أويل برايس" أشار إلى أن جامعة واشنطن أعلنت نجاحها في إنتاج غاز حيوي اعتمادا على المخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي.

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وأفادت معلومات الوزراء خلال عدد جديد من مجلة آفاق الصناعية أنه وفقا لتقرير صادر عن مجلة Waste Management قام فريق بحثي بجامعة ولاية واشنطن باختبار تقنية جديدة لمعالجة مياه الصرف، مضيفا خطوة إضافية إلى العلاجات النموذجية باستخدام بخار عالي الضغط يحتوي على الأكسجين لتفكيك حمأة الصرف الصحي، حيث أشاروا إلى أنهم قادرون على تحويل أكثر من 85% من المواد العضوية إلى غاز حيوي، والذي يمكن استخدامه لإنتاج الكهرباء، أو تحويله إلى الغاز الطبيعي المتجدد RNG لشبكة الغاز الطبيعي، أو للاستخدام المحلي.

وفى سياق منفصل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام الحكومة بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء طوال فترة إجازة العيد للتحفيف على المواطنين في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه وفق مصدر مطلع بوزارة الكهرباء.

وأوضح المصدر أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة وفقا لما أعلن عنه مجلس الوزراء وأنه لا توجد تعليمات حتى الآن بشأن التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة إجازة العيد والتي تنتهي في 22 يونيو 2024.

المصدر: القاهرة 24