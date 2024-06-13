"رويترز": شركة "بوينغ" تحقق في عيب جديد في طائرات "787 دريملاينر"

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطيران تقوم بالتحقيق في عيب جديد في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، والذي يتعلق بالتركيب غير السليم لمثبتات جسم الطائرة.

وقالت الوكالة في بيان لها: "تحقق بوينغ في مشكلة جديدة تتعلق بجودة طائرات بوينغ 787 دريملاينر، بعد أن اكتشفت أن مئات من أدوات التثبيت تم تركيبها بشكل غير صحيح في أجسام بعض طائرات 787 دريملاينر التي لم يتم تسليمها".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة بوينغ أوصت شركات الطيران بفحص مقاعد قمرة القيادة في طائرات 787 دريملاينر، بعد أن أصبح معروفا أن حادث طائرة تابعة لشركة خطوط لاتام الجوية، والذي أسفر عن إصابة نحو 50 شخصا، كان سببه "الضغط عن طريق الخطأ على مفتاح بمقعد الطيار".

وتتعرض شركة "بوينغ" لضغوط متزايدة لتحسين عمليات التحكم في الجودة، منذ الخامس من يناير، عقب الحادثة التي وقعت بداية العام الحالي، والتي فقدت طائرة شبه جديدة من طراز (بوينغ 737-9 Max) تابعة لشركة طيران ألاسكا جزءا من هيكلها أثناء الصعود.

وفي الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينغ، على سبيل المثال، اضطر الرئيس البولندي أندريه دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مطلع شهر مايو الماضي، أطلقت إدارة الطيران الأمريكية تحقيقا جديدا ضد شركة "بوينغ" بعد أن قام موظفو الشركة بتزوير بيانات التفقد في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر".

المصدر: نوفوستي