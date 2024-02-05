"بوينغ" تكتشف عيبا في هيكل طائرتها الرائدة 737

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها كشفت مشاكل جديدة في هيكل طائرتها الرائدة 737.

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وقال ستان ديل، الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" للطائرات التجارية: "أخطرنا أحد الموردين يوم الخميس الماضي بوجود عدم مطابقة في هيكل 737".

ووفقا لديل، فإن أحد الموظفين الذين يعملون لدى المورد "أبلغ مديره أنه ربما لم يتم حفر ثقبين وفقا لمتطلباتنا"، مضيفا: "على الرغم من أن هذا الوضع المحتمل لا يمثل مشكلة فورية تتعلق بسلامة الطيران ويمكن لجميع طائرات 737 الاستمرار في العمل بأمان، إلا أننا نعتقد حاليا أنه سيتعين علينا إجراء إعادة صياغة على حوالي 50 طائرة لم يتم تسليمها"، وهي مشكلة "قد تؤخر بعض عمليات تسليم طائرات 737 على المدى القريب".

وقال ديل في بيانه إن الموظفين قدموا اقتراحات بشأن أكثر من 1000 تحسين، منذ سلسلة من الأحداث التدريبية في أعقاب حادثة 5 يناير، مشيرا إلى أن بعضها تم أخذه في الاعتبار بالفعل، بما في ذلك عملية لتسريع شراء أدوات جديدة وتحسين سهولة الوصول إلى أجزاء معينة من الطائرة.

وعانت شركة "بوينغ" خلال العام الماضي من صعوبات بسبب طائرتها من طراز 737 ماكس، وبلغت ذروتها بحادث كبير يتعلق بالسلامة على متن طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية في أوائل يناير، مما أدى إلى إجراء تحقيق شامل من قبل الهيئة التنظيمية وهي إدارة الطيران الفيدرالية.

المصدر: أ ف ب