"ألاسكا إيرلاينز" تكتشف براغي غير مشدودة في طائرات "بوينغ 737 ماكس" (صور)

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "ألاسكا إيرلاينز" اكتشاف "قطع غير مثبتة جيدا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها لحادث في الجو.

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وقالت الشركة في بيان أمس الاثنين، إن الفحص الأولي أظهر أنه "بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدا في بعض الطائرات".

وأضافت أن هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة عملا بأوامر سلطات الطيران الأمريكية.

وأتى هذا البيان بعيد ساعات من إعلان "يونايتد إيرلاينز" أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عددا من البراغي غير المشدودة جيدا.

والجمعة، اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة للشركة، للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ أثناء التحليق في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

AP

وعقب الحادث، أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق، بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.

و"بوينغ 737 ماكس 9" مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ، لذلك تعرض شركة "بوينغ" على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافيا بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.

والاثنين، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكونات والمثبتات.

AP

AP

AP

المصدر: أ ف ب