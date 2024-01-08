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الوصول لـ"طرف خيط" قد يؤدي لكشف سبب حادث "بوينغ 737 ماكس 9"

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أفادت وسائل الإعلام بالعثور على قابس باب الطوارئ في طائرة "خطوط ألاسكا" الأمريكية الذي انفتح وسقط من الطائرة على ارتفاع خمسة آلاف متر.

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وقال مسؤولون يوم الأحد إنه تم العثور على قابس الباب ما قد يكشف سبب انفصاله عن الطائرة وسقوطه في فناء منزل أحد سكان منطقة بورتلاند بولاية أوريغون.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عرضت فيه رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي حالة التحقيق قالت: "أنا متحمسة للإعلان عن أننا عثرنا على قابس الباب".

المصدر: وكالات

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