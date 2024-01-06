خطوط ألاسكا تعلّق تحليق طائراتها "بوينغ 737-9" بعد تحطم نافذة إحداها في الجو

علقت خطوط ألاسكا الجوية تحليق جميع طائراتها "بوينغ 737-9" بعد حادث تحطم نافذة إحدى طائراتها أمس الجمعة على ارتفاع 5 آلاف متر وهبوطها الاضطراري.

وأوضحت شركة الطيران أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي وتهبط بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وفقًا لبيانات تتبع الرحلة من موقع (فلايت أوير) الإلكتروني تم تحويل مسار الطائرة بعد نحو 6 دقائق من إقلاعها في الساعة 5:07 مساء، وهبطت الساعة 5:26 مساء.

وبهذا الصدد قال بن مينيكوتشي الرئيس التنفيذي لشركة طيران "ألاسكا إيرلاينز" في بيان: ”بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتا".

مشيرا إلى أنه ستتم إعادة جميع الطائرات المعنية إلى الخدمة في غضون أيام عقب خضوعها للفحوصات والصيانة والسلامة الكاملة.

ولم تقدم شركة الطيران أي معلومات فورية حول ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو السبب المحتمل للحادث.

المصدر: أب