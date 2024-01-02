النيران تشتعل بطائرة للركاب في مطار طوكيو (فيديو+صور)

اشتعلت النيران في طائرة ركاب في مطار طوكيو وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تسير على المدرج وتوقفت وبجانبها فرق متخصصة للتعامل مع الحادثة.

واندلعت النيران في الطائرة التي توقفت أخيرا في أرض المطار الياباني، وانتشرت أيضا صور لها وبجانبها سيارات فرق التدخل وهي تتعامل مع الحادثة.

Plan on fire at Tokyo airport Japan#Japanpic.twitter.com/qXTwfixaBk — Cricket World (@Cric_Wrld) January 2, 2024

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع مع لحظات هبوط الطائرة على المدرجات. وظهر اللهب على أحد أجنحة الطائرة التي تدلى أحد محركاتها على الأرض.

وحسب قناة NHK التلفزيونية اليابانية، فإن الطائرة المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل.

وأفادت القناة بأنه تم إجلاء جميع الركاب الـ367 من الطائرة المشتعلة، بينما يعتبر 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل، في عداد المفقودين.

Japan Airlines plane, an Airbus A350, now completely engulfed in flames at Tokyo Airport. All nearly 400 passengers have been evacuated pic.twitter.com/Jlp8cSa5Fg — BNO News (@BNONews) January 2, 2024

URGENT:-🚨-Close view-Japan Airlines plane on fire at Tokyo Airport - live video shows flames coming from inside the cabin#Japan#Tokyo#fire#planepic.twitter.com/XBlDPSkp79 — EUROPE CENTRAL (@europecentrral) January 2, 2024

ومنذ ظهر أمس الاثنين تشهد اليابان كوارث طبيعية بالغة الضرر وكانت الزلازل المتعاقبة في فترات زمنية متقاربة قد تسببت في وفيات وإصابات كثيرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي دمرت بيوتا ومباني بأكملها.

إضافة إلى اندلاع بعض الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد. وهذا كله مع موجات تسونامي بلغت ارتفاع 5 أمتار وصلت إلى السواحل بعد إنذارات أطلقها خبراء الأرصاد الجوية اليابانية حينها.

وأرسل سكان المنطقة المتضررة استغاثاتهم طلبا للمساعدة، وقاموا بخط الرمز SOS في المناطق المفتوحة باستخدام الوسائل المتاحة بين أيديهم.

المصدر: RT