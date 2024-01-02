 
مباشر

النيران تشتعل بطائرة للركاب في مطار طوكيو (فيديو+صور)

أخبار العالم

النيران تشتعل بطائرة للركاب في مطار طوكيو (فيديو+صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpp8

اشتعلت النيران في طائرة ركاب في مطار طوكيو وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تسير على المدرج وتوقفت وبجانبها فرق متخصصة للتعامل مع الحادثة.

واندلعت النيران في الطائرة التي توقفت أخيرا في أرض المطار الياباني، وانتشرت أيضا صور لها وبجانبها سيارات فرق التدخل وهي تتعامل مع الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع مع لحظات هبوط الطائرة على المدرجات. وظهر اللهب على أحد أجنحة الطائرة التي تدلى أحد محركاتها على الأرض.

وحسب قناة NHK التلفزيونية اليابانية، فإن الطائرة المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل.

وأفادت القناة بأنه تم إجلاء جميع الركاب الـ367 من الطائرة المشتعلة، بينما يعتبر 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل، في عداد المفقودين.

ومنذ ظهر أمس الاثنين تشهد اليابان كوارث طبيعية بالغة الضرر وكانت الزلازل المتعاقبة في فترات زمنية متقاربة قد تسببت في وفيات وإصابات كثيرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي دمرت بيوتا ومباني بأكملها.

إضافة إلى اندلاع بعض الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد. وهذا كله مع موجات تسونامي بلغت ارتفاع 5 أمتار وصلت إلى السواحل بعد إنذارات أطلقها خبراء الأرصاد الجوية اليابانية حينها.

وأرسل سكان المنطقة المتضررة استغاثاتهم طلبا للمساعدة، وقاموا بخط الرمز SOS في المناطق المفتوحة باستخدام الوسائل المتاحة بين أيديهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا