لأمر طارئ.. رئيس بولندا يستبدل طائرته بأخرى قادما من واشنطن

أفادت وكالة "إنتريا" بأن الرئيس البولندي أندريه دودا سيعود من الولايات المتحدة على متن طائرة احتياطية وليست الطائرة الرئاسة البولندية لوجود خلل فيها.

وجاء في بيان الشركة: "في الولايات المتحدة، ظهرت بعض المشاكل في طائرة الرئيس البولندي. وتم اكتشاف عطل بسيط في طائرة بوينغ 737 الحكومية".

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وأضاف البيان أن نظام المراقبة على متن الطائرة الرئاسية تعطل لذلك سيعود دودا على متن طائرة احتياطية.

وفي الوقت نفسه، فإن عطل الطائرة لا يغير من جدول أعمال الرئيس البولندي، حيث من المقرر أن يزور بروكسل اليوم الخميس، حيث يلتقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

وزار دودا واشنطن، حيث التقى بصحبة رئيس الوزراء دونالد توسك الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: نوفوستي