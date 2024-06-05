منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي: الطريق من موسكو إلى ريازان بسكة الحديد السريعة سيستغرق ساعة واحدة فقط

سيستغرق الطريق من موسكو إلى ريازان عبر سكة الحديد السريعة المقرر إنشاؤها ساعة واحدة و5 دقائق.

جاء ذلك في المواد التوضيحية التي قدمها جناح موسكو في منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي. وأشار الجناح إلى أن الطريق من موسكو إلى مدينة ريازان التي تبعد عن العاصمة الروسية مسافة 205 كيلومترات يستغرق الآن ساعتين و3 دقائق. أما عبر سكة الحديد الجديدة سيكون أسرع بمقدار الضعف، وسيصل ريازان بعد ساعة واحدة و5 دقائق.

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وستمر سكة الحديد السريعة التي سيبلغ طولها 205 كيلومترات بمدينة كولومنا. وستصل سرعة القطارات عليها 400 كيلومتر في الساعة. ومن أجل تشغيل سكة الحديد السريعة من هذا النوع من الضروري إطلاق 9 قطارات سريعة حديثة.

ووفقا للتوقعات فإن تدفق الركاب السنوي من موسكو إلى ريازان ذهابا وإيابا سيزداد بمقدار 4 أضعاف، مقارنة بما هو عليه الآن، وسيبلغ 1.3 مليون راكب سنويا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن الوقت قد حان لإنشاء سكك الحديد السريعة في روسيا، بما في ذلك سكة الحديد السريعة بين موسكو وبطرسبورغ التي من المقرر إنشاؤها بحلول عام 2027، وأصدر مرسوما رئاسيا يقضي بأن يخصص لهذا الغرض عام 2025 مبلغ قدره 300 مليار روبل.

ومن المخطط أيضا إنشاء سكك الحديد السريعة من موسكو إلى قازان ومينسك وسوتشي وغيرها من المدن.

المصدر: لايف