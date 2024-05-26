"موكب كوكبي" يزور الأرض في حدث نادر مع بداية الشهر المقبل

يستعد عشاق الفلك لمتابعة حدث نادر وفريد يوصف بـ"الموكب الكوكبي"، حيث تصطف ستة كواكب من النظام الشمسي في سماء الليل.

وفي الساعات الأولى من 3 و4 يونيو 2024، سيظهر كل من عطارد والمريخ والمشتري وزحل ونبتون وأورانوس في خط مستقيم في محاذاة تعرف باسم "الموكب الكوكبي".

وسيكون كوكب الزهرة الغائب الوحيد، حتى أن القمر سيكون حاضرا على شكل هلال متضائل.

On June 4th, a rare event known as the Parade of Planets will occur.



6 planets + the crescent Moon will align in a straight line. pic.twitter.com/qLotKGF4qy — Massimo (@Rainmaker1973) May 21, 2024

وليس من غير المألوف أن تتواجد عدة كواكب في السماء في وقت واحد، ولكن ليس بهذا العدد الكبير من الأجرام. ويطلق على اصطفاف أي عدد من الكواكب من ثلاثة إلى ثمانية بالمحاذاة. فيما يُعرف تجميع خمسة أو ستة كواكب بالمحاذاة الكبيرة. وتعد محاذاة الكواكب الخمسة أكثر تكرارا من ستة، لذلك سيكون هذا الحدث فريدا ونادرا.

On June 3rd 2024, a very rare event known as the “Parade of Planets” will occur, where six planets will align in a straight line, and it will be visible just before sunrise pic.twitter.com/OAwbkhtQFt — TheTinderBlog (@TheTinderBlog) May 19, 2024

ويشار إلى أن هذه المحاذاة تظهر في سماء الأرض، لكنها ليست شيئا يحدث بالفعل في الكون الحقيقي.

وتحدث محاذاة الكواكب لأن جميع كواكب النظام الشمسي تدور حول الشمس بشكل أو بآخر على مستوى مسطح يسمى "دائرة الكسوف" (أو منطقة البروج). بعضها أعلى أو أسفل هذا المستوى بقليل، لكنهم في نفس المستوى تقريبا. ويرجع ذلك إلى الطريقة التي تتشكل بها النجوم، بما في ذلك الشمس.

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وهذا يعني أنه في بعض الأحيان، ستكون الكواكب على نفس الجانب من الشمس أثناء تحركها في مداراتها، لذلك يمكننا رؤيتها في السماء في نفس الوقت. ويبدو أنهم في خط مستقيم لأنهم جميعا في دائرة الكسوف.

وهذا ما سيحدث في أوائل شهر يونيو، أي قبل نحو ساعة من شروق الشمس. وقد تحتاج إلى بعض المساعدات البصرية لرصد هذا الحدث.

وفي حين أن عطارد والمريخ والمشتري وزحل سيكونون ساطعين بما يكفي لرؤيتهم بالعين المجردة، فإن أورانوس ونبتون بعيدان جدا وباهتان، لذا إذا كنت تريد إلقاء نظرة على جميع الكواكب المصطفة، فستحتاج إلى منظار أو تلسكوب.

وإذا فوّت هذه المحاذة فسيكون هناك أحداث مماثلة في الأشهر القليلة المقبلة، بينها 28 أغسطس و18 يناير 2025 والتي ستشهد اصطفافات لستة كواكب في ساعات ما قبل الفجر.

وستكون المحاذاة مرئية من معظم المواقع حول العالم في 3 يونيو. ويعتمد وقت ظهور الكواكب، وبأي ترتيب، على المكان الذي تشاهد منه في العالم.

وهناك أدوات يمكنك الوصول إليها لتحديد الوقت المناسب والموقع في السماء لمشاهدة المحاذاة الفريدة بما في ذلك موقع Stellarium الإلكتروني وتطبيق Sky Tonight (على نظامي iOS وأندرويد).

المصدر: ساينس ألرت