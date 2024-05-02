زهور برية شائعة لترميم الأعصاب التالفة

اكتشف علماء جامعة كولونيا أن زهور قنطريون (الشوك المبارك) البرية الشائعة تحتوي على مركب نيتسين (knitsin) الذي يساعد على استعادة أنسجة الأعصاب.

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وتشير مجلة Phytomedicine، إلى أن زهور قنطريون مبارك (Cnicus benedictus) تنتشر على نطاق واسع في المناطق ذات المناخ الدافئ. وتستخدم منذ فترة طويلة في الطب الشعبي على شكل شاي مغلي لتحسين عمل الجهاز الهضمي.

واتضح للباحثين خلال التجارب التي أجروها على مركب نيتسين، أنه يسرع نمو الألياف العصبية. حيث تبين أنه ساعد على إنماء الألياف العصبية لنماذج حيوانية وخلايا بشرية أخذت من شبكية العين تبرع بها مرضى. وأن إعطاء جرعة يومية منه للفئران والجرذان يساعد بسرعة كبيرة على تخفيف الشلل والاعتلال العصبي.

ووفقا للباحثين يمكن استخدام هذا المركب في العلاج بسهولة على شكل أقراص وليس حقن في الوريد.

ويخطط الفريق العلمي لابتكار أدوية تعتمد على هذا المركب لعلاج الأنسجة العصبية التالفة.

المصدر: gazeta.ru