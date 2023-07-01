طبيب روسي يتحدث عن خواص نبتة برية تقي من السرطان

كشف طبيب الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف، الخصائص المفيدة التي يمنحها نبات القراص لجسم الإنسان.

ووفقا للطبيب فيالوف إن "فيتامين "K" يضيف قيمة إلى الأعشاب الصالحة للأكل. وعندما نتحدث عن نبات القراص نجد أن كل 100 غرام منه تحتوي على ما يصل إلى 500 ميكروغرام من هذه المادة".

وقال الطبيب: "فيتامين k عنصر مهم للصحة، لأنه يساهم في عملية تخثر الدم، وتقوية العظام، ومكافحة تصلب الشرايين والسكري".

وأشار إلى أن فيتامين "K" يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، حذر الخبير من ضرورة استخدامه بشكل معتدل، إذ يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الفيتامين في بعض الأحيان إلى تجلط الدم والنزيف، لافتا إلى أن الجرعة الموصى بها هي 50 إلى 100 ميكروغرام في اليوم.

وأضاف فيالوف أن "نبات القراص غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن يساعد حساء نبات القراص في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، كما يمكن أن يتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أمر مهم للغاية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

المصدر: ريا نوفوستي