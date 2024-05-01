"كلاشينكوف" تسلّم القوات الخاصة الروسية دفعة جديدة من الأسلحة المميزة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" عن تسليم القوات الخاصة الروسية دفعة من الأسلحة الفردية العالية الدقة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:" أكمل معهد البحوث المركزي للهندسة الدقيقة التابع لشركتنا عقدا تم خلاله تسليم القوات الخاصة الروسية دفعة من مسدسات SR-1MP ومسدسات SR-2 Veresk الرشاشة".

وأضاف البيان:"هذه الأسلحة الصغيرة العالية الدقة ليس لها نظائر في العالم، ومعهد البحوث المركزي للهندسة الدقيقة التابع لشركتنا هو المؤسسة الوحيدة اتي تنتجها، منذ لحظة تطويرها وحتى يومنا هذا تم إدخال تحديثات متنوعة على هذه الأسلحة".

ومسدسات SR-1MP "Gyurza" هي نسخة مطورة عن مسدسات SR-1 التي تم تطويرها عام 1995، وتعتبر من بين أفضل المسدسات من عيار 9 ملم في العالم، وتمتاز بوزنها الخفيف ودقتها العالية، ويمكن لها إطلاق ذخائر خارقة للخوذ والدروع الواقية، واختراق الصفائح الفولاذية التي تصل سماكتها إلى 6 ملم.

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أما "SR-2 Veresk" فهي مسدسات رشاشة مخصصة للقوات الخاصة، وتمتاز بسهولة حملها واستعمالها نظرا لوزنها الخفيف الذي يبلغ 1.65 كلغ بدون الذخيرة، وطولها الذي يبلغ 350 ملم، وتستخدم هذه الرشاشات خراطيش من عيار 9x21 ملم، ويمكن تزويدها بكواتم صوت والعديد من الملحقات الخارجية، مثل المناظير وأجهزة التسديد الليزرية.

المصدر: سلاح روسيا